Basket mercato colpo lariano in serie B.

Il basket mercato estivo ha messo a segno un altro colpo grosso alle nostre latitudini. Porta il nome di Giacomo Bloise il play classe 1990 di Erba e cresciuto nelle file della Pallacanestro Cantù che ha firmato in queste ore con il Basket Lecco dove giocherà il campionato di serie B 2019-20. Nell’ultima stagione “Jack” Bloise è stato protagonista con la maglia del San Vendemiano con ottime percentuali: 13,5 punti (40% da due e 80% ai liberi), 4,4 assist e 3,7 rimbalzi in regular season. La sua carriera conta già altri cinque campionati di serie B e due di Dna, oltre ad aver giocato 9 partite in serie A1 con la Pall. Cantù. Ora è pronto a vestire la maglia bluceleste del Basket Lecco.

Le parole di Jack Bloise neo lecchese

“Conosco bene Lecco e so che ambiente troverò. So di essere il primo acquisto e questo mi fa molto piacere, è stimolante. Cercherà di dare il massimo per afre un campionato importante. Conosco molto bene la serie B e sono un giocatore da sempre abituato a essere leader in campo e aiutare i giovani. Lecco e il coach mi hanno voluto per questo. Se c’è da prendersi la responsabilità nei momenti di difficoltà non mi tiro certo indietro anzi .. faccio sempre un passo in avanti”.

A Erba, Le Bocce saluta Alessandro Albenga

Intanto la casa madre di Bloise, Le Bocce Erba che gioca in C Silver, ha salutato Alessandro Albenga che ha scelto di fare una nuova esperienza in un’altra squadra.

