Basket mercato in C Silver Erba firma Luca Bergna

A metà luglio si infiaamma il basket mercato anche nella nostra provincia. Tra le società più attive c’è la Virtus Cermenate che parteciperà ancora al campionato di serie C Gold. Il roster è in fase di allestimento: la società del presidente Rumi è ripartita confermando cinque giocatori: il capitano Mattia Broggi alla sua sesta stagione ingialloblù, Riccardo Pellizzoni, Bob Anzivino, Nicolò Squarcina e Mattia Banfi. Lasciano invece la Virtus Luca Brambilla passato a Crema in Serie B, Alessandro Guidi che giocherà in C Gold a Legnano e Stefano Scuratti passato al Gorla Cantù. Alla voce arrivi il primo rinforzo gialloblù è Jacopo Masocco giovane guardia del 2000 che ha un trascorso nelle giovanili del Progetto Giovani Cantù ed ha militato la scorsa stagione in Serie B ad Olginate. Inoltre per la sua quinta stagione in serie C Gold, la Virtus ha confermato interamente lo staff tecnico che ha guidato la squadra fino ai playoff nell’ultimo campionato. Sempre al timone l’head coach Massimiliano Mazzali assistito dai suoi vice Gilberto Spinelli e Andrea Melzi, coadiuvati dal preparatore atletico Luca Zanotti. Il raduno di inizio stagione è fissato per fine agosto per la ripresa degli allenamenti con il nuovo roster in via di allestimento.

Anche Le Bocce Erba si muove in C Silver

Attiva anche Le Bocce Erba che in vista del campionato di serie C Silver dopo aver annunciato il nuoco coach Mauro Tagliabue ha messo a segno il primo vero colpo di mercato. Una partenza col botto che porta il nome di Luca Bergna ex Mia Lentate, Cantù e Como che vestirà la canotta de Le Bocce per la stagione 2019/20. Bergna è giocatore di grande esperienza, tecnica e fisicità importanti. Ecco perchè sarà sicuramente un validissimo innesto per il team erbese.

