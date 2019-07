Basket mercato tempo di movimenti sotto l’ombrellone brianzolo.

Basket mercato Erba saluta Ceppi e coach Bonassi, Testa va a Nibionno

Con il mese di luglio si infiamma il basket mercato anche alle nostre latitudini sia sul fronte giocatori che su quello allenatori. Prime conferme importanti in casa del Team Abc Cantù dove sono stati ufficializzati i rinnovi di due senatori quali Marco Molteni e Silvio Carpani che hanno deciso di continuare la loro avventura in biancorosso e vestire anche per la prossima stagione la canotta del Gorla Cantù in serie C Gold. Ancora da capire se sulla panchina brianzola resterà coach Antonio Visciglia che ha ricevuto l’offerta della Pallacanestro Cantù di fare l’assistente della serie A1 per la stagione 2019/20. Spostandoci alla serie C Silver sulla sponda de Le Bocce Erba appena retrocessa proprio per mano del Gorla Cantù, da segnalare l’addio di Stefano Ceppi. Arrivato nelle giovanili, negli ultimi 6 anni Ceppi è stato uno dei pilastri della prima squadra erbese diventando un punto fermo dello spogliatoio e simbolo per la tifoseria. Ora ha deciso di provare una nuova esperienza lontano da Erba

Mercato allenatori

Restando a Erba cambio radicale in panchina. La società infatti ha deciso di non confermare alla guida della prima squadra coach Matteo Bonassi e ora sta vagliando i nomi di alcuni candidati alla sua sostituzione. Tra questi si vocifera anche quello di Mauro Tagliabue in uscita dalla Pol. Comense. Da segnalare che un altro tecnico ex Erba molto noto nel panorama nostrano quale Cristian Testa si è accasato in questi giorni al Basket Nibionno dove siederà sulla panchina della prima squadra nella prossima stagione e metterà a disposizione la sua esperienza anche per il settore giovanile maschile di Costa Masnaga.

