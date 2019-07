Basket mercato nuovi movimenti per la palla a spicchi nostrana.

Basket mercato Appiano affida la panchina di serie D a Marco Rota

Continuano a ritmo serrato i movimenti del basket mercato anche sul territorio nostrano e in ogni categoria.

Serie C Gold

Sempre attiva la Virtus Cermenate che dopo aver ufficializzato il primo rinforzo Jacopo Masocco ha messo a segno un altro colpo in entrata. Si tratta di Tommaso Colombo, sarà lui il nuovo centro della Virtus nella prossima stagione nel campionato di serie C Gold.

Classe ’93, Colombo ha giocato nelle ultime due stagioni sempre in C Gold ma con la canotta de Le Bocce Erba mentre precedentemente aveva avuto esperienze a Livorno, Vigevano, Costa d’Orlando e Desio in Serie B, dopo aver militato nel settore giovanile della stessa Desio.

Serie C Silver

In Silver molto attiva anche Le Bocce che dopo aver annunciato il nuovo coach Mauri Tagliabue e l’innesto pesante di Luca Bergna ha confermato gran parte dei suoi veterani: da capitan Marco Spreafico a Gianluca Corti, da Marco Meroni a Andrea Rigamonti senza dimenticare Daniele Sironi. Con loro anche alcuni giovani del vivaio come Lorenzo Valsecchi, Lorenzo Esposito e Andrea Citterio.

Serie D

Novità importanti anche in serie D dove l’Indipendente Appiano Gentile ha ufficializzato il cambio in panchina. Al posto di Mario Biraghi (che resta però in società con altro incarico) siederà al timone Marco Rota allenatore esperto, che nell’ultima annata ha guidato Varedo, portandola alla promozione in C Gold, e con un trascorso nelle giovanile della Robur Saronno.

Promozione maschile

La Società S.Ambrogio Mariano ha definito lo staff tecnico e dirigenziale della squadra che seguirà il campionato di Promozione Maschile 2019/20. Capo allenatore confermato Riccardo Galasso che sarà affiancato dalla new entry il vice Angelo Faverio proveniente dalla Società Sidegorla Playground Cermenate. Dirigente Responsabile. Roberto Bianchi.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU