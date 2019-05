Basket prima divisione primo turno di playoff.

Basket prima divisione oggi in campo Mariano, Albese e Cavallasca domani Uggiate

Partono male i playoff di basket Prima Divisione per le squadre lariane, Tutte e quattro al tappeto le formazione nostrane nel match d’andata dei quarti di finale. Mariano travolta a Giussano, Virtus Albese battuta a Carate così come Cavallasca a Triuggio e l’Uggiatese a Meda. Già oggi è tempo di return match in casa alle ore 21.30 per Cavallasca, Mariano Bianco e Albese, domani invece toccherà all’Uggiatese per provare ad allungare le serie.

Il tabellone playoff Girone Varese1 gare Andata

1 Giussano – S.Ambrogio Mariano Bianco 61-37 (ritorno 7/5 ore 21:15- eventuale spareggio 9/5 ore 21:30)

2 Mystic Burger Carate – Virtus Albese 72-58 (ritorno 7/5 ore 21:30 – eventuale spareggio 10/5 ore 21:30)

3 Virtus Meda Basket – Uggiatese Basket 82-59 (ritorno 8/5 ore 21:30 – eventuale spareggio 10/5 ore 21:15)

4 Lambers Triuggio – G.S. Cavallasca 78-53 (ritorno 7/5 ore 21:30 – eventuale spareggio 9/5 ore 21:30)

