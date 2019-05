Basket prima divisione quarti di finale playoff.

Basket prima divisione oggi Uggiatese cerca il pareggio con Meda

Si sono giocati ieri sera tre gare di ritorno dei quarti di finale del campionato di Basket prima divisione. A sorridere solo il GS Cavallasca che battendo in casa per 74-56 il Triuggio ha pareggiato la serie e domani giocherà la bella in trasferta per qualificarsi alle semifinali. Niente da fare invece per Mariano e Albese eliminate con un secco 2-0. Mariano ha perso in casa con Giussano per 67-55 mentre la Virtus Albese di misura si è arresa tra le mura amiche al Carate Brianza per 60-57. Oggi invece in campo per gara 2 l’Uggiatese che proverà a pareggiare la serie con Meda (ore 21.30)

Il tabellone playoff Girone Varese1

1 Giussano – S.Ambrogio Mariano Bianco serie 2-0 (gara1 61-37, gara2 67-55)

2 Mystic Burger Carate – Virtus Albese serie 2-0 (gara1 72-58, gara 2 60-57)

3 Virtus Meda Basket – Uggiatese Basket serie 1-0 (gara 1 82-59, gara 2 oggi 8/5 ore 21:30 – eventuale spareggio 10/5 ore 21:15)

4 Lambers Triuggio – G.S. Cavallasca serie 1-1 (gara1 78-53, gara 2 56-74, bella domani 9/5 ore 21:30)

