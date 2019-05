Basket prima Divisione chiusa le regular season.

Basket prima divisione in campo Cavallasca, Albese, Mariano e Uggiate

Terminata la regular season è già tempo di playoff nel campionato di prima divisione maschile. Nel girone Varese1 si sono qualificate quattro squadre lariane la Virtus Albese il GS Cavallasca l’Uggiatese e il S.Ambrogio Mariano Bianco. Nel primo turno di playoff domani giovedì 2 maggio giocheranno gara1 in trasferta Mariano a Giussano contro la capolista, Uggiatese a Meda e il Cavallasca a Triuggio. Domenica 5 invece in trasferta andata per la Virtus Albese a Carate Brinaza.

Classifica finale girone Varese1

Giussano 54; Meda, Triuggio 44; Carate Brianza 40; Albese, Cavallasca, Uggiatese 32; Mariano Bianco, Cabiate 28; Olimpia Ponte Lambro 26; Albiate 24; Mariano Rosso 12; Menaggio, Senna 10; Antoniana Como 4.

Il tabellone playoff Girone varese1

1 Giussano – S.Ambrogio Mariano Bianco

(andata 2/5 ore 21:30 – ritorno 7/5 ore 21:15- eventuale spareggio 9/5 ore 21:30)

2 Mystic Burger Carate – Virtus Albese

(andata 5/5 ore 15:00 – ritorno 7/5 ore 21:30 – eventuale spareggio 10/5 ore 21:30)

3 Virtus Meda Basket – Uggiatese Basket

(andata 2/5 ore 21:15 – ritorno 8/5 ore 21:30 – eventuale spareggio 10/5 ore 21:15)

4 Lambers Triuggio – G.S. Cavallasca

(andata 2/5 ore 21:30 – ritorno 7/5 ore 21:30 – eventuale spareggio 9/5 ore 21:30)

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU