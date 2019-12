Basket Prima Divisione aperto il 9° turno girone Varese2.

Basket Prima Divisione stasera ben quattro partite molto interessanti

Si è già aperto il 9° turno d’andata del campionato di Prima Divisone maschile. Nel girone Varese2 si è giocato un interessante anticipo che ha visto il GS Guanzate arrendersi in casa alla neo capolista Giussano per 66-73. Oggi sono in programma altre quattro gare molto interessanti a Menaggio, Ponte Lambro, Cermenate e Cavallasca. Domenica 8 si chiuderà il cartellone.

Questo il cartellone del 9° turno girone Varese2

Martedì 3 dicembre Guanzate-Giussano 66-73; oggi giovedì 5 Menaggio-Antoniana (ore 21.30), Ponte Lambro-Senna Nera (ore 21), Cavallasca-Mariano Blu (ore 21.30), SB’83 Cermenate-Virtus Albese (ore 21.30); domenica 8 l derby Senna Bianco-Cucciago Bulls (ore 21), Mariano Blu-Alebbio (ore 21).

La classifica aggiornata girone Varese2

Giussano 16; SB’83 Cermenate, Olimpia Ponte Lambro 14; Virtus Albese 12; S. Ambrogio Mariano Blu, Guanzate, Alebbio Como 8; Cavallasca, S. Mariano Bianco, Senna Bianca 6; Senna Nera, Menaggio, Cucciago Bulls 4; Antoniana 0.

