Basket Prima Divisione si è aperto il 7° turno girone Varese2.

Basket Prima Divisione stasera fari puntati a Cermenate Ponte Lambro

Inizio settimana intenso per il girone Varese 2 del campionato di basket Prima Divisione. Dopo che il 6° turno si era completato con il successo nel posticipo di martedì sera del Giussano contro l’Antoniana, si è già aperto il 7° turno con due anticipi. Successi casalinghi per Guanzate nel derby con Cavallasca e per i Cucciago Bulls contro Menaggio di misura. Oggi fari puntati sulle sfide a Cermenate e Ponte Lambro.

Risultati del 6° turno girone Varese2

Alebbio-Cucciago Bulls 68-65, Ponte Lambro-Guanzate 47-36, Cavallasca-SB’83 Cermenate 62-71, Albese-Senna Bianco 60-50, Senna Nera-Mariano Bianco 38-49, Mariano Blu-Menaggio 44-49; posticipo Giussano-Antoniana 70-56.

Il programma del 7° turno d’andata

Anticipi Guanzate-Cavallasca 66-60, Cucciago Bulls-Menaggio (59-58; oggi giovedì 21 SB’82 Cermenate-Senna Nero (21.30), Ponte Lambro-Mariano Blu (ore 21); venerdì 22 Antoniana-Albese; domenica 24 Mariano Bianco-Giussano (20), Senna-Bianco-Alebbio Como (21).

La classifica aggiornata del girone Varese 2

SB’83 Cermenate 12; Ponte Lambro, Giussano 10; Albese 8; Cavallasca, S. Ambrogio Mariano Blu, Alebbio Como, S. Ambrogio Mariano Bianco, Guanzate 6; Senna Bianca, Senna Nera, Menaggio, Cucciago Bulls 4; Antoniana Como 0.

