Basket Prima Divisione Ponte Lambro resta in scia regolando Mariano Blu

Si sono giocate ieri sera altre due gare valide per il 7° turno del girone Varese2 del campionato di Prima Divisione. A segno la capolista SB’83 Cermenate che ha domato anche il Senna Nero così come l’Olimpia Ponte Lambro resta in scia grazie al successo interno contro Mariano Blu. Oggi si gioca Albese-Mariano Bianco.

Risultati 7° turno del girone Varese2

Guanzate-Cavallasca 66-60, Cucciago Bulls-Menaggio 59-58; SB’83 Cermenate-Senna Nero 73-64, Olimpia Ponte Lambro-Mariano Blu per 65-61. Oggi venerdì 22 Antoniana-Virtus Albese; domenica 24 chiuderà Mariano Bianco-Giussano (ore 20); Senna-Bianco-Alebbio rinviata al 6/12.

Classifica aggiornata girone Varese2

SB’83 Cermenate 14; Ponte Lambro 12; Giussano 10; Albese 8; Cavallasca, Mariano Blu, Alebbio Como, Mariano Bianco, Guanzate 6; Senna Bianca, Senna Nera, Menaggio, Cucciago 4; Antoniana 0.

Programma del prossimo turno girone Varese2

Giovedì 28 novembre Giussano-SB’83 (ore 21.30), Menaggio-Senna Bianco (21.30); Menaggio-Senna Bianco (21.30), Alebbio-Antoniana (21.30); venerdì 29 Albese-Mariano Bianco (21.30); domenica 1 dicembre Senna-Guanzate (21), Mariano Blu-Cucciago (21).

