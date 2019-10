Basket Prima Divisione tutto pronto per il via del campionato.

Basket Prima Divisione mercoledì 9 apre il derby Cucciago-Ponte Lambro

Il conto alla rovescia sta per concludersi anche per il campionato di basket Prima Divisione che vede al via anche molte squadre nostrane inserite nel girone Varese 2. Si parte subito mercoledì 9 ottobre con un derby: Cucciago Bulls-Olimpia Ponte Lambro mentre giovedì 10 altri due derby Menaggio-Cavallasca e Antoniana-SB’83 Cermenate. Venerdì 11 Albese ospita Giussano. Mentre domenica 13 campo centrale a Senna Comasco con due sfide: prima Senna Nera-Alebbio e poi a seguire Senna Bianco-Guanzate. Il turno si chiuderà con il posticipo del 17 ottobre che offrirà il derbyssimo di Mariano tra S. Ambrogio Bianco-mariano Blu. La regular season terminerà dopo 26 turni il 15 marzo per lasciare spazio a playoff e playout.

Questo il cartellone del 1° turno d’andata

Mercoledì 9 ottobre Cucciago Bulls-Olimpia Ponte Lambro (ore 21); giovedì 10 Menaggio-Cavallasca (ore 21.30), Antoniana Como-SB’83 Cermenate (ore 21.30); venerdì 11 Virtus Albese-Giussano (ore 21.30); domenica 13 Senna Nera-Alebbio Como (ore 19), Senna Bianca-Guanzate (ore 21); giovedì 17 ottobre Mariano Bianca-Mariano Blu (ore 21.15).

