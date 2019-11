Basket Prima Divisione aperto l’8° turno girone Varese2.

Basket Prima Divisione a segno Ponte Lambro, Alebbio e Senna Bianco

Si sono giocate in anticipo quattro partite dell’8° turno del girone Varese2 del campionato di basket Prima Divisione. La notizia del giorno è la prima sconfitta stagionale della capolista SB’83 Cermenate che ha perso il big match a Giussano. Successo esterno invece per il Senna Bianco a Menaggio e del Ponte Lambro a Cavallasca grazie al quale sale in vetta. A segno a domicilio invece l’Alebbio nel derby con Antoniana. Tra oggi e domenica il resto delle gare.

Risultati dell’8° turno girone Varese2

Ieri 28 Giussano-SB’83 Cermenate 81-56, Menaggio-Senna Bianco 50-58, Alebbio-Antoniana 75-57, Cavallasca-Ponte Lambro 37-52; oggi venerdì 29 Albese-Mariano Bianco (21.30); domenica 1 dicembre Senna-Guanzate (ore 21), Mariano Blu-Cucciago (ore 21).

La classifica aggiornata girone Varese2

SB’83 Cermenate, Olimpia Ponte Lambro, Giussano 14; Albese 10; Alebbio Como 8; Cavallasca, S. Ambrogio Mariano Blu, Mariano Bianco, Guanzate, Senna Bianca 6; Senna Nera, Menaggio, Cucciago Bulls 4; Antoniana 0.

Questo il cartellone del 9° turno girone Varese2

Martedì 3 dicembre Guanzate-Giussano (ore 21.30); giovedì 5 Menaggio-Antoniana (ore 21.30), Ponte Lambro-Senna Nera (ore 21), Cavallasca-Mariano Blu (ore 21.30), SB’83 Cermenate-Virtus Albese (ore 21.30); domenica 8 l derby Senna Bianco-Cucciago Bulls (ore 21), Mariano Blu-Alebbio (ore 21).

