Basket Prima Divisione si apre l’ultimo turno d’andata girone Varese2.

Basket Prima Divisione da seguire anche le sfide a Ponte Lambro e Cavallasca

Si apre questa sera il 13° turno ultimo d’andata del campionato di basket Prima Divisione. Nel girone Varese2 in programma ben 4 anticipi in serata tra cui spiccano le sfide casalinghe delle capoliste Giussano e SB’83 Cermenate rispettivamente contro Mariano Blu e Senna. In serata si giocano anche due derby nostrani a Ponte Lambro e Cavallasca.

Programma del 13° turno ultimo andata girone Varese2

Oggi giovedì 16 gennaio Ponte Lambro-Menaggio (ore 21), SB’83 Cermenate-Senna Bianco (21.30), Giussano-S. Ambrogio Mariano Blu (21.30), Cavallasca-Alebbio (ore 21.30); domenica 19 Senna Nera-Albese (21); martedì 21 Mariano Bianco-Antoniana (ore 2.15); il 27/1 Guanzate-Cucciago (ore 21).

Classifica a 40′ dal giro di boa nel girone Varese 2

Giussano, SB’83 Cermenate 20; Ponte Lambro 18; Mariano Blu, Virtus Albese 16; Alebbio Como 14; Senna Bianco, Menaggio, Mariano Bianco 10; Guanzate, Cavallasca, Cucciago Bulls 8; Senna Nero 4; Antoniana Como 0.

