Basket Prima Divisione aperto il penultimo turno del girone Varese1.

Basket Prima Divisione disputato in settimana l’anticipo Cavallasca-Albese 54-59

Rush finale nel campionato di basket Prima Divisione. Nel girone Varese1 si è già aperto il penultimo turno di regular season con la sconfitta del Mariano Bianco in casa contro il Carate Brianza. Giocato in settimana anche l’anticipo dell’ultimo turno Cavallasca-Virtus Albese con il prezioso successo degli ospiti per 54-59. Tra oggi e domani in programma tutte le altre partite del 14° turno di ritorno prepasquale.

Programma del 14° turno di ritorno girone Varese1

Già giocata Mariano Bianco-Carate Brianza 56-75; Oggi giovedì 18 aprile Triuggio-Antoniana (ore 21.30), Giussano-Cavallasca (ore 21.30), Ponte Lambro-Senna (ore 21), Menaggio-Albese (ore 21.30); domani venerdì 19 Uggiatese-Albiate (ore 21.30), Meda-Cabiate (ore 21.15). Giocato l’anticipo dell’ultimo turno: Cavallasca-Virtus Albese 54-59

La classifica aggiornata del girone Varese1

Giussano 52; Meda 42; Triuggio 40; Carate 38; Albese, Cavallasca, Uggiatese 30; Cabiate 28; Mariano Bianco 26; Ponte Lambro, Albiate 24; Mariano Rosso 12; Senna 10; Menaggio 8; Antoniana Como 4.

