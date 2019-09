Basket Promozione un torneo preseason è alle porte.

Basket promozione si parte il 26-27 con le semifinali, il 28 le finali

In vista del debutto del campionato di Basket Promozione previsto nella prima settimana di ottobre, in casa della Pallacanestro Albavilla si è organizzato un torneo preseason. Dal 26 al 28 ottobre infatti presso la palestra Kennedy di via Porro andrà in scena l’edizione 2019 del Trofeo Pietro Ceolin un quadrangolare che vedrà la partecipazione dei Gladiatori Albavilla, della Kaire Sport Lurate Caccivio, Pallacanestro Como e Polisportiva Senna Comasco. Al via il torneo con la prima semifinale giovedì 26 tra Albavilla e Sena poi venerdì la seconda semifinale Como-Lurate. Sabato 28 le finali.

Questo il programma del Torneo Ceolin 2019

Giovedì 26 settembre ore 21.15 Albavilla-Senna

Venerdì 27 settembre ore 21.15 Lurate-Como

Sabato 28 settembre

Ore 17.30 Finale 3°-4° posto

Ore 19.45 Finale 1°-2° posto

A seguire premiazioni.

