Basket Promozione torneo preseason a Inverigo.

Basket Promozione semifinali sabato 28, finali domenica 29

Torneo precampionato di basket promozione anche a Inverigo dove sabato 28 e domenica 29 settembre andrà in scena la prima edizione del Trofeo del Cuore organizzata dalla società locale Il Gigante. Un quadrangolare con al via il Gigante Inverigo di coach Davide Pina, il Basket Tavernerio di coach Max Di Landri, il Civitz Civatese e il Basket Vercurago.

Sabato le due semifinali e domenica le due finali Ingresso libero per tutto il torneo.

Programma del Trofeo del Cuore

Sabato 28 settembre

Ore 19 Civitz-Tavernerio

Ore 21 Gigante Inverigo-Vercurago

Domenica 29 settembre

Ore 18 Finale 3°-4° posto,

Ore 20 Finalissima 1°-2° posto

A seguire premiazioni

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU