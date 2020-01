Basket Promozione iniziato il ritorno nel Girone Varese 2.

Basket Promozione anche Rovello parte bene battendo la Veranese

Si è aperto il girone di ritorno del campionato di Basket Promozione maschile. Nel girone Varese2 si sono giocati in settimana tre anticipi che hanno premiato Albavilla e Inverigo a braccetto momentaneamente in vetta grazie ai colpi corsari rispettivamente sui campi di Giussano e Playground Team. A segno anche il Rovello Porro che in casa ha domato la Veranese. Domani sera venerdì 17 si completerà il cartellone con il resto delle partite.

Il cartellone del 1° turno di ritorno nel Girone Varese2

Già giocate in anticipo Playground Team-Gigante Inverigo 55-59, Giussano-Albavilla 50-74, Rovello-Veranese 73-50; domani venerdì 17 Leopandrillo-Lurate Caccivio (21.15), Senna-Antoniana (21.30), Alebbio-Mariano (21.15), Pall. Como-EW Villa Guardia (21.30).

Classifica aggiornata del girone Varese 2

Albavilla, Inverigo 18; Pall. Como, Rovello 17; Lurate Caccivio 16; Giussano, Playground, EW Villa Guardia 14; Veranese, Alebbio, Senna 10; Antoniana, Sant’Ambrogio Mariano 8; Leopandrillo Cantù 0.



