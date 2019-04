Basket promozione continuano i playoff.

Basket promozione Sidergorla parte male ko a Gallarate

Martedì nero per le squadre lariane impegnate nei playoff del campionato di basket promozione. L’Albavilla infatti perdendo per 73-60 a Malnate contro il Montello è stato eliminato con un secco 2-0. Sconfitta ieri anche per il Gigante Inverigo che perdendo sul campo del Castronno gara 2 per 79-63 è ora 1-1 nella serie e sarà costretto a vincere la bella del 30 aprile in casa per qualificarsi alla semifinale. Iniziata male la serie dei quarti invece per il Sidergorla Playground battuto ieri sera a Gallarate per 74-59. Stasera tocca all’Antoniana Como aprire la serie sul campo del Cuoricino Cardano (ore 21.15), domani invece esordio per il Lurate Caccivio in casa contro Albizzate (ore 21.30).

Questo il tabellone completo del 1° turno dei Playoff

Turbigo Basket-Robur Saronno (andata 28/4 18- ritorno 2/5 21.30 – eventuale bella 5/5 18); Pallacanestro Albavilla-Montello gara1 70-75, gara 2 60-73 (serie chiusa 0-2); Pallacanestro Como- Basket School Tradate (andata 28/4 18.30 – ritorno 2/5 21.15 – eventuale bella 4/5 21.15); Pall. Cuoricino Cardano-Antoniana Como (andata 24/4 21.15 – ritorno 26/4 21.15 – eventuale bella 2/5 21.15); Il Gigante Inverigo -Pall. Castronno gara 1 64-60, gara 2 63-79 (serie 1-1, bella 30/4 ore 21.30); G.B. Association Gallarate-Playground Team 74-59 (serie 1-0, ritorno 30/4 ore 21.30, eventuale bella 4/5 18); Azzurra Castano-Basket S.Ambrogio Mariano gara 1 70-62 (serie 1-0, ritorno 3/5 21.30 – eventuale bella 5/5 21:30); Azzurra Lurate Caccivio – Pall. Albizzate (andata 25/4 21.30 – ritorno 30/4 21.15 – eventuale bella 2/5 21:30).

Queste le serie playout

Cestistica Borsanese- PolisportivaSenna gara1 48-49 (serie 0-1, ritorno 3/5 21.30 – eventuale spareggio 9/5 21:15); Pol. Daverio-Alebbio Como (andata 26/4 21:00 – ritorno 3/5 21:30 – eventuale spareggio 12/5 20:30); 5 Fuori Pall. Giussano – Pol. Airoldi (andata 30/4 21:30 – ritorno 3/5 21:30 – eventuale spareggio 7/5 21:30); Leopandrillo 2011 Cantù – A.Dil. Basket Caronno (andata 30/4 21:15 – ritorno 7/5 21:30 – eventuale spareggio 10/5 21.30).

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU