Basket Promozione a Inverigo giocato il quadrangolare preaseson.

Basket Promozione successo del Civate secondo il Gigante quarto Tavernerio

Si è chiuso tra gli applausi il 1° Torneo del cuore, quadrangolare di basket Promozione maschile andato in scena a Inverigo sabato 28 e domenica 29 settembre sotto l’organizzazione perfetta del club locale. Un quadrangolare che ha visto al via il Gigante Inverigo di coach Davide Pina, il Basket Tavernerio di coach Max Di Landri, il Civitz Civatese e il Basket Vercurago. Sabato le due semifinali hanno visto il successo della Civitz Civate contro i giovani di Tavernerio mentre i locali di Inverigo hanno domato Vercurago. Domenica spazio alle finali con il successo per il 3° posto del Vercurago su Tavernerio e a seguire la finalissima per il 1° posto che ha visto il trionfo del Civate su Inverigo per 68-56.

Classifica finale

1° Civitz Basketball

2°A.Dil. Il Gigante Basket Inverigo

3° ADB Basket Vercurago

4° AD Basket Tavernerio

Da questa settimana al via il campionato di Promozione

Questo il 1° turno del girone Varese2: giovedì 3 ottobre Inverigo-Playground Team (ore 21.30), Lurate-Leopandrillo Cantù (21.30), Veranese-Rovello (21.30), Antoniana Como-Senna (21); venerdì 4 Albavilla-Giussano (21.30), Mariano-Alebbio Como (21.30), Villa Guardia-Pall. Como (21.30).

