Basket Promozione in casa vince Lurate Caccivio, già stasera un anticipo 2° turno

Il tempo di archiviare la giornata inaugurale del campionato di basket Promozione ed ecco che il girone Varese 2 già stasera gioca l’anticipo del 2° turno Playground Team-Alebbio Como. Due delle squadre che hanno vinto all’esordio in trasferta così come Senna, Pallacanestro Como e Rovello. L’unica squadra nostrana a vincere in casa è stata il Lurate Caccivio.

Risultati del 1° turno del girone Varese2

Giovedì 3 ottobre. Gigante Inverigo-Playground Team 44-59, Kaire Sport Lurate Caccivio-Leopandrillo Cantù 91-61, Veranese-Rovello Porro 64-77, Antoniana Como-Pol. Senna 66-70 dts; venerdì 4 Gladiatori Albavilla-5 Fuori Giussano 51-64, Vismaravetro Mariano-Alebbio Como 76-82, GS Villa Guardia-Pallacanestro Como 54-74.

Classifica girone Varese2

Lurate Caccivio, Pall. Como, Playgroud Team, Giussano, Rovello Porro, Alebbio, Senna 2; Antoniana Casnate, Mariano Comense, Veranese, Albavilla, Inverigo, Villa Guardia, Leopandrillo Cantù 0

Questo il programma del 2° turno

Oggi lunedì 7 Playground Team-Alebbio Como (ore 21.15); venerdì 11 Senna-Lurate Caccivio (ore 21.30), Villa Guardia-Giussano (ore 21.15), Leopandrillo-Veranese (ire 21.15), Mariano-Albavilla (ore 21.30), Pall. Como-Antoniana (ore 21.30); domenica 13 Rovello-Inverigo (18).

