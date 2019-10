Basket Promozione iniziato il 1° turno del girone Varese2.

Basket Promozione stasera le altre tre gare in cartellone

Semaforo verde anche per il campionato di basket Promozione. Ieri infatti si sono giocate le prime quattro partite del girone Varese 2 che vede iscritte anche 12 squadre lariane. Pronti via e subito colpi esterni del Playground Team ad Inverigo, del Senna a Casnate contro l’Antoniana dopo un overtime e dei giovani del Rovello Porro sul parquet della Veranese. Unico successo casalingo per Lurate Caccivio che ha domato il Leopandrillo Cantù. Oggi le ultime tre gare del turno inaugurale con due derby a Mariano e Villa Guarda.

Questo il 1° turno del girone Varese2

Giovedì 3 ottobre. Gigante Inverigo-Playground Team 44-59, Kaire Sport Lurate Caccivio-Leopandrillo Cantù 91-61, Veranese-Rovello Porro 64-77, Antoniana Como-Pol. Senna 66-70 dts; oggi venerdì 4 Gladiatori Albavilla-5 Fuori Giussano (21.30), Vismaravetro Mariano-Alebbio Como (21.30), GS Villa Guardia-Pallacanestro Como (21.30).

Questo il programma del 2° turno

Lunedì 7 Playground-Alebbio (ore 21.15); venerdì 11 Senna-Lurate Caccivio (ore 21.30), Villa Guardia-Giussano (ore 21.15), Leopandrillo-Veranese (ire 21.15), Mariano-Albavilla (ore 21.30), Pall. Como-Antoniana (ore 21.30); domenica 13 Rovello-Inverigo (18).

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU