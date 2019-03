Basket Promozione dopo il 10° turno di ritorno Varese 2

Basket Promozione oggi già in campo l’anticipo Giussano-Sidergorla

Dopo il 10° turno di ritorno del campionato di Basket Promozione vede nel girone Varese2 ancora in vetta il Gigante Inverigo anche se ha posticipato la sfida al vertice con Lurate al 7 aprile. Colpi playoff per il Mariano a spese dell’Albavilla, del Sidergorla che ha vinto il derby con Senna dopo ben due overtime e dell’Antoniana che ha fermato la Pall. Como. Già oggi si torna in campo con l’anticipo dell’11° turno Giussano-Sidergorla Playground.

Risultati del 10° turno di ritorno girone Varese2

Saronno-Cermenate 93-69, Playground-Senna 62-61 d2ts, Veranese-Alebbio 67-50 , Lurate-Inverigo rinviata al 7 aprile, Leopandrillo Cantù-Giussano 48-65, Mariano-Albavilla 64-47, Como-Antoniana 60-65.

Classifica girone Varese 2

Inverigo* 32; Albavilla, Lurate Caccivio*, Antoniana Como 30; Pall. Como, Sidergorla Playground, Mariano 28; Veranese 26; Saronno 24; Alebbio 16; Senna; Giussano 14; Leopandrillo 12; Cermenate 6. (* 1 gara in meno)

Programma dell’11° turno, terzultimo di ritorno, girone Varese2

Oggi martedì 26 marzo Giussano-Sidergorla (ore 21.30); giovedì 28 Lurate-Veranese (ore 21.30), Inverigo-Senna (ore 21.30), Albavilla-Leopandrillo Cantù (ore 21.30), Cermenate-Pall. Como (ore 21.30), Alebbio-Senna (ore 21.15); venerdì 29 Mariano-Antoniana (ore 21.30).

