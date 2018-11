Basket Promozione aperto l’8° turno Varese 2.

Basket Promozione stasera il derby Playground -Leopandrillo Cantù

Si è già aperto il turno numero 8 del campionato di basket Promozione. Si è giocato infatti l’anticipo del girone Varese 2 che ha visto il successo esterno della Pallacanestro Como a Giussano per 58-80, successo che proietta il team lariano per il momento da solo in testa. Già stasera però potrebbe essere raggiunto dal Sidergorla Playground che ospita il derby brianzolo con il Leopandrillo Cantù. Domani altri ghiotti incontri come Inverigo-Alebbio e Albavilla-Saronno, chiuderà venerdì il derby Senna-Mariano.

Il programma del 8° turno andata Varese 2

Già giocata Giussano-Como 58-80; oggi mercoledì 21 Playground-Leopandrillo (ore 21.30); domani 22 Antoniana-Veranese (20.45), SB’83 Cermenate-Lurate (21.30), Inverigo-Alebbio Como (21.30), Albavilla-Saronno (21.30); venerdì 23 Senna-Mariano (21.30).

Risultati del 7* turno

Leopandrillo-Inverigo 44-69, Lurate-Antoniana 74-46, Mariano-Playground 76-78, Alebbio-Cermenate 82-67, Veranese-Albavilla 59-65, Como-Senna 80-72, Saronno-Giussano 74-69

La classifica aggiornata girone Varese 2

Como* 12; Inverigo, Albavilla, Lurate Caccivio, Playground Team 10; Saronno, Antoniana Como 8; Mariano, Alebbio; Veranese, Senna 6; Giussano * 4; Leopandrillo Cantù, SB’83 Cermenate 2.

(* 1 gara in più)

