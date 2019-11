Basket Promozione dopo il 6° turno girone Varese2.

Basket Promozione stasera secondo anticipo del 7° turno Rovello-Senna

Vincendo ieri sera l’anticipo del 7° turno del campionato di basket promozione la Pallacanestro Como è solo intesta al girone Varese2. Il team lariano è andato a vincere sul campo del Playground Team (che nel turno scorso aveva sbancato Senna dopo due overtime) per 57-71 staccando di due lunghezze un plotoncino di ben sette formazioni tra cui il Rovello Porro che stasera scende in campo per il secondo anticipo in casa contro Senna.

Questo il cartellone completo del 6° turno girone Varese2

Giussano-Inverigo 40-51, Lurate-Villa Guardia 59-67; Pall. Como-Alebbio 86-59, Albavilla-Veranese 67-58, Mariano-Antoniana 68-75, Senna-Playground Team 63-67, Leopandrillo-Rovello 53-65.

La classifica aggiornata girone Varese 2

Pall. Como* 10; Kaire Sport Lurate Caccivio, 5 Fuori Giussano, Alebbio Como, Albavilla, Ew Villa Guardia, Rovello Porro 8; Gigante Inverigo, Veranese, Playgroud Team* 6; S. Ambrogio Mariano 4; Senna, Antoniana 2; Leopandrillo Cantù 0.

Cartellone del 7° turno girone Varese 2

Lunedì 11 novembre Playground-Como 57-71; oggi mercoledì 13 Rovello-Senna (ore 20); giovedì 14 Lurate-Antoniana (ore 21.30); venerdì 15 Villa Guardia-Senna (ore 21.30), Leopandrillo-Mariano (ore 21.15), Inverigo-Albavilla (ore 21.30); Alebbio-Giussano rinviata al 3 febbraio 2020.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU