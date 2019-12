Basket Promozione giocati altri due anticipi del girone Varese2

Basket Promozione Alebbio cade con la Veranese

Si sono giocate altre due gare del girone Varese 2 del campionato di basket Promozione maschile mentre è stata rinviata Antoniana-Rovello per allagamento del campo. Da segnalare il successo pesante del Lurate che doma il Playground Team e torna in testa mentre l’Alebbio Como è caduto a Verano. Stasera le ultime due gare in cartellone a Villa Guardia e Senna.

Il cartellone completo del 12° turno girone Varese 2

Già giocate Giussano-Pall. Como 63-55, Mariano-Inverigo 50-71, Lurate-Playground 56-41, Antoniana-Rovello rinviata, Veranese-Alebbio 67-64; oggi venerdì 20 Senna-Albavilla, Ew Villa Guardia-Leopandrillo Cantù. Anticipo del 13° turno Playground Team-Veranese 60-58.

La classifica aggiornata girone varese 2

Pall. Como, Inverigo, Lurate Caccivio 16; Albavilla, Giussano, Playground Team, Rovello 14; Villa Guardia, Veranese 12; Alebbio 10; Senna 8; Mariano, Antoniana 6; Leopandrillo 0.

Cartellone del 13° turno girone varese 2

Il 7 gennaio 2020 Giussano-Mariano (ore 21.30); 8/1 Rovello-Lurate Caccivio (ore 20); 10/1 Leopandrillo-Antoniana (ore 21.15), Alebbio-Inverigo (ore 21.20), Senna-Villa Guardia (ore 21.30), Como-Albavilla (ore 21.30). Già giocata Playground Team-Veranese 60-58.

