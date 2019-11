Basket Promozione giocato altro anticipo dell’8° turno girone Varese2.

Basket Promozione questa era si giocano tutte le altre partite del cartellone

Dopo il ko del Playground a Giussano, ieri sera si è giocato un altro anticipo dell’8° turno del girone Varese e del campionato di basket Promozione maschile. L’Antoniana ha vinto in volata e in casa contro la Veranese. Un successo pesante in chiave salvezza. Questa sera si completa il cartellone con tutte la altre sfide tra cui spicca il derby Senna-Leopandrillo e i big match Villa Guardia-Inverigo ma soprattutto Como-Rovello Porro.

Programma dell’8° turno girone Varese2

Martedì 19 novembre Giussano-Playground Team 61-60; giovedì 21 Antoniana-Veranese 66-62; venerdì 22 Senna-Leopandrillo (ore 21.30), Mariano-Lurate (ore 21.30), Villa Guardia-Inverigo (ore 21.15), Albavilla-Alebbio (ore 21.30), Como-Rovello (ore 21.30).

Classifica aggiornata girone Varese2

Pall. Como, Rovello Porro, Lurate Caccivio, Ew Villa Guardia, Giussano 10; Alebbio Como, Albavilla, Inverigo 8; Veranese, Playgroud Team, Mariano 6; Antoniana 4;Senna, 2; Leopandrillo Cantù 0.

Lunedì 25 novembre Playground-Albavilla (ore 21.15); mercoledì 27 Rovello-Giussano (ore 20); giovedì 28 Inverigo-Antoniana (21.30), Veranese-Lurate Caccivio (ore 21.30); venerdì 29 Senna-Mariano (ore 21.30), Alebbio-Villa Guardia (ore 21.20), Leopandrillo Cantù-Pall. Como (ore 21.15).

