Basket promozione return match di semifinale playoff.

Basket promozione la bella di venerdì 17 a Inverigo deciderà la finalista

Si sono già giocati due anticipi delle gare di ritorno delle semifinali del campionato di basket Promozione maschile. Il Gigante Inverigo non è riuscito a bissare la vittoria nel match inaugurale perdendo di misura dopo una partita equilibrata e tiratissima per 65-63 sul campo del Gallarate che ha così pareggiato la serie. Tutto si deciderà nella bella di venerdì sera (ore 21.30) in programma a Inverigo. La vincente si qualificherà per la finalissima contro la vincente della serie Albizzate-Stella Azzurra Castano che si trova sull’1-0 e giocherà gara 2 venerdì 17. Nell’altra parte del tabellone si conosce già una finalista che è il Saronno che dopo aver vinto gara1 ha bissato vincendo in volata anche gara 2 ieri sera in casa contro Montello per 68-66. Saronno aspetta di conoscere l’avversaria della finale che uscirà dalla serie Cardano-Pallacanestro Como che si trova sullo 0-1 e che domani sera giocherà gara 2.

Playoff semifinali

Montello-Saronno gara 1 65-74, gara 2 66-68 (serie 0-2)

Gigante Inverigo-Gallarate gara1 70-60, gara2 63-65, bella venerdì 17 /5 ore 21.30

Pall. Como-Cardano gara 1 67-54, gara2 giovedì 16/5 ore 21.15, eventuale bella sabato 18/5 ore 21.15)

Castano-Albizzate gara 1 90-95, gara 2 venerdì 17/5, eventuale bella il 19/5).

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU