Basket Promozione ghiotto prologo del 6° turno.

Basket Promozione il team brianzolo ieri ha fermato la capolista lariana

Ieri sera è andato in scena un ghiotto antipasto del 6° turno di andata del campionato di basket promozione maschile. Il Sidergorla Playground Team ha ospitato tra le mura amiche la prima della classe la Pallacanestro Como in un derby che si annunciava molto interessante ed infatti così è stato. Dopo un primo quarto sostanzialmente in equilibrio il team di casa diretto da coach Raffaele Marcantonio ha cambiato marcia allungando e andando al riposo avanti di 15 lunghezze. Un vantaggio che è riuscito ad amministrare anche nella seconda parte di gara portando a casa meritatamente il referto rosa e due punti pesanti per la classifica con cui aggancia in vetta proprio Como. E questa sera altri tre derby in programma: Gladiatori Albavilla-Azzurra Lurate, Gigante Inverigo-SB’83 Cermenate, Antoniana Como-Alebbio Como.

Il tabellino di Sidergorla Playground – Pall. Como 60 – 48

Parziali 17-14 34-19 50-36

Sidergorla: Marinelli 5, Colombo 13, Seregni 23, Porro 11, Bosa 2, Todeschini 7, Proserpio 4, Orlando, Bergna. All. Marcantonio

Como: Minotti 11, Testoni 3, Bernasconi 10, Turati 13, Longatti 8, Montagnani 3, Sampietro, Dattisi, Consonni, Maliqi, Uras, Burlon. All. Michi

Il programma del 6° turno

Giocate in anticipo martedì 6 Giussano-Veranese 60-62, ieri mercoledì 7 Playground-Pall. Como 60-48; oggi giovedì 8 Gladiatori Albavilla-Azzurra Lurate, Gigante Inverigo-SB’83 Cermenate, Antoniana-Alebbio; domani venerdì 9 Senna-Saronno, Leopandrillo-Mariano.

La nuova classifica del girone Varese 2

Sidergorla Playground Team Mariano*, Azzurra Lurate, Pallacanestro Como* 8; Gigante Inverigo, Robur Saronno, Antoniana Como, Albavilla, Veranese * 6; Alebbio Como, 5 Fuori Giussano*, Vismaravetro Mariano, Senna 4; SB’93 Cermenate, Leopandrillo Cantù 2. (* 1 gara in più).

