Basket Promozione chiuso il girone d’andata.

Basket Promozione già aperto il ritorno con il colpo grosso dell’Albavilla

Si è chiusa l’andata nel campionato di basket Promozione con il Sidergorla Playground che guarda tutti dall’alto nel girone Varese2. Il team brianzolo diretto da coach Raffaele Marcantonio ha virato in vetta solitario e oggi torna in campo per la prima del ritorno ospitando il testacoda contro Cermenate. Ritorno che si è già stato aperto dall’anticipo vinto dall’Albavilla sul campo di Giussano. Domani sera invece due sfide di lusso per il la lotta al vertice Lurate-Mariano e Inverigo-Saronno.

Risultati del 13° turno ultimo andata girone Varese2

Giussano-Inverigo 50-57, Saronno-Veranese 68-73, Sidergorla-Antoniana Como 55-47, Leopandrlllo-Cermenate 59-69, Mariano-Alebbio Como 57-49, Senna-Albavilla rinviata, Pall. Como-Lurate Caccivio 50-60.

Classifica girone Varese2

Sidergorla Playground Team 20; Gigante Inverigo 18; Pall. Como, Saronno, Lurate Caccivio, Mariano Comense 16; Veranese, Antoniana, Albavilla 14; Senna 10; Alebbio, Leopandrillo Cantù 8; Giussano 6; Cermenate 4.

Programma del 1° turno di ritorno girone Varese 2

Già giocata Giussano-Albavilla 39-64; stasera mercoledì 16 Playground-Cermenate (ore 21.30); domani giovedì 16 Lurate Caccivio-Mariano (ore 21.30), Inverigo-Saronno (ore 21.30); venerdì 18 Como-Veranese (ore 21.30), Leopandrillo Cantù-Alebbio (ore 21.15), Senna-Antoniana (ore 21.30).

