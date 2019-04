Basket Promozione altro anticipo del 12° turno girone Varese2.

Basket Promozione nel big match playoff la spunta il Playground

Si è giocato ieri sera un altro interessante anticipo del penultimo turno regolare del campionato di basket Promozione. Nel girone Varese 2 dopo il ko del Lurate Caccivio a Saronno ieri sera era in programma un big match al vertice che profumava di playoff: Sidergorla Playground-Gladiatori Albavilla. Una match vibrante che non ha deluso le attese e che ha visto il successo dei padroni di casa del Sidergorla per 63-56. Una vittoria che permette al team di coach Raffaele Marcantonio di agganciare proprio Albavilla al secondo posto a quota 32 punti. Oggi si prosegue con la capolista Gigante Inverigo di scena sul campo della Veranese. Domani le altre gare del cartellone.

Programma del 12° turno di ritorno, penultimo girone Varese2

Martedì 2 aprile Saronno-Lurate 67-46; ieri mercoledì 3 Playground-Albavilla 63-56; oggi giovedì 4 Veranese-Inverigo (ore 21.30); domani venerdì 5 Leopandrillo Cantù-Antoniana (21.15), Senna-Giussano (ore 21.30), Mariano-Cermenate (ore 21.30), Pall. Como-Alebbio Como (ore 21.30). Recupero Lurate-Inverigo il 7 aprile.

Classifica aggiornata girone Varese 2

Inverigo* 34; Albavilla°, Lurate Caccivio, Antoniana Como, Pall. Como, Sidergorla Playground° 32; Mariano, Saronno °28; Veranese26; Alebbio Como 16; Senna; Giussano 14; Leopandrillo Cantù 12; Cermenate 6. (* 1 gara in meno, ° 1 gara in più)

