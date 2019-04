Basket promozione ultimo turno regolare del girone Varese2.

Basket promozione ai playoff anche Como, Lurate, Albavilla, Playground, Antoniana e Mariano

Si è conclusa ieri sera la stagione regolare del campionato di basket promozione maschile. Il 13° turno di ritorno ha sancito il primato dell’Inverigo che seppur a fatica ha domato in casa Giussano. Al secondo posto Como grazie al successo nello scontro diretto a Lurate. Quarta piazza per Albavilla e quinta per il Sidergorla entrambe vincenti. Ai playoff anche Antoniana Como, Mariano e Saronno. Retrocede il Cermenate

Risultati del 13° turno, ultimo di ritorno girone Varese 2

Antoniana Como-Sidergorla Playground 44-47, Inverigo-Giussano 71-67, Cermenate-Leopandrillo 82-83, Alebbio-Mariano 48-61, Albavilla-Senna 68-41, Lurate Caccivio-Pall. Como 49-64, Veranese-Saronno 55-65. Recupero Lurate Caccivio-Inverigo 53-52.

La classifica finale del girone Varese2

Gigante Inverigo* 38; Pallacanestro Como* 36; Kaire Sport Lurate Caccivio*, Albavilla*, Sidergorla Playground Team* 34; Antoniana Como*, Mariano Comense* 32; Saronno* 30; Veranese 26; 5 Fuori Giussano, Leopandrillo Cantù, Alebbio Como 16; Pol. Senna 14; SB’83Cermenate 6.

* sqqudre ammesse ai playoff).

