Basket promozione definite le finalista playoff.

Basket promozione i lariani all’overtime domano il Cardano

E’ festa grande per il Basket promozione lariano. Già perchè saranno ben due le squadre a giocarsi la finale per il salto in serie D. Sia Gigante Inverigo che Pallacanestro Como hanno infatti staccato il biglietto alla bella superando rispettivamente il Gallarate e il Cardano al termine di due serie molto combattute. A dir poco leggendaria la gara3 che si è giocata alla palestra Ronchetti di Como dove Pall. Como e Cardano hanno dato vita a una sfida incredibile vinta solo all’overtime dai lariani con un punteggio stellare di 109-105.

Questo il tabellino della partita

Como-Cardano 109-105

COMO: Sampietro, De Cillis, Testoni 19, Tofani, Minotti 10, Bejtulla, Uras, Patregnani 9, Montagnani 11, Longatti 25, Turati 21, Bernasconi 14.

CARDANO: Annoni 1, Marconi 17, Gentile 22, Cerutti 2, Giacalone 9, Carlotti 2, Toscano 1, Gatti, Baracchi, Boniporti 16, Conti 8, Bonesini 27.

Ora in finale Inverigo sfiderà Albizzate mentre Como se la vedrà con il Saronno al meglio delle tre partite.

Playoff semifinali

Montello-Saronno gara 1 65-74, gara 2 66-68 (serie 0-2)

Gigante Inverigo-Gallarate gara1 70-60, gara2 63-65 gara3 63-59 (serie 2-1)

Pall. Como-Cardano gara 1 67-54, gara2 60-77 gara 3 109-105 dts (serie 2-1)

Castano-Albizzate gara 1 90-95 gara 2 77-87 (serie 0-2)

