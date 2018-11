Basket Promozione dopo il 5° turno girone varese 2.

Basket Promozione oggi per il 6° turno derby Playground-Como

Il 5° turno di Basket Promozione si è chiuso ieri sera con un posticipo emozionante a Mariano Comense dove il Gigante Inverigo ha vinto il derby per 61-64. Ieri intanto si è già aperto anche il 6° turno del girone Varese 2 con l’anticipo a Giussano che ha visto il colpo esterno della Veranese. In vetta per ora comanda un tandem Como-Lurate Caccivio. Proprio stasera la capolista Pall. Como sarà impegnata sul campo del Playground Team per un derby tutto da giocare.

Risultati del 5° turno Varese 2

Gladiatori Albavilla-Alebbio Como 73-63. SB’83 Cermenate-Antoniana Como 68-72, Veranese-Senna 63-53, Pall. Como-Leopandrillo Cantù 75-43, Robur Saronno-Playground 76-56, Azzurra-Giussano 75-58, il posticipo di ieri Vismaravetro Mariano-Gigante Inverigo 61-64.

La nuova classifica girone Varese 2

Azzurra Lurate, Pallacanestro Como 8; Gigante Inverigo, Sidergorla Playground Team Mariano, Robur Saronno, Antoniana Como, Albavilla, Veranese * 6; Alebbio Como, 5 Fuori Giussano*, Vismaravetro Mariano, Senna 4; SB’93 Cermenate, Leopandrillo Cantù 2. (* 1 gara in più).

Il programma del 6° turno andata

Giocata in anticipo ieri martedì 6 Giussano-Veranese 60-62, oggi mercoledì 7 Playground-Pall. Como; giovedì 8 Gladiatori Albavilla-Azzurra Lurate, Gigante Inverigo-SB’83 Cermenate, Antoniana-Alebbio; venerdì 9 Senna-Saronno, Leopandrillo-Mariano.

