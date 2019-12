Basket Promozione aperto il 12° turno girone Varese 2.

Basket Promozione nell’anticipo del 13° turno vince il Playground contro la Veranese

Si è aperto con il botto il 12° turno penultimo d’andata nel campionato di basket Promozione. Nel girone Varese2 ieri sera la capolista Pallacanestro Como è caduta sul campo del 5 Fuori Giussano. Giocato in settimana anche l’anticipo del 13° turno Playground Team -Veranese che ha visto il successo prezioso in volata della squadra brianzola di casa per 60-58.

Programma del 12° turno girone Varese 2

Martedì 17 dicembre Giussano-Pall. Como 63-55; oggi mercoledì 18 Mariano-Inverigo (ore 21.30); domani giovedì 19 Lurate Caccivio-Playground (ore 21.30), Antoniana-Rovello (ore 21), Veranese-Alebbio (ore 21.30); venerdì 20 Senna-Albavilla (ore 21.30), Ew Villa Guardia-Leopandrillo Cantù (ore 21.15). Anticipo del 13° turno Playground Team-Veranese 60-58.

La classifica aggiornata girone Varese 2

Palla. Como 15; Gigante Inverigo, Lurate Caccivio, Albavilla, Giussano, Playground Team 14; Rovello Porro 13; EW Villa Guardia 12; Alebbio Como, Veranese 10; Senna 8; Mariano, Antoniana 6; Leopandrillo Cantù 0.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU