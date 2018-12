Basket Promozione già aperto il 10° turno.

Basket Promozione Cermenate ko con Saronno

Si è già aperto il 10° turno d’andata del girone Varese 2 del campionato maschile di basket promozione. Negli anticipi colpo grosso del Leopandrillo Cantù corsaro a Giussano per 45-69 mentre in casa ha perso il SB’83 Cermenate trafitto dal Saronno per 49-67. Domani si torna in campo con il big match Inverigo-Lurate Caccivio e i derby Albavilla-Mariano e Antoniana-Pall. Como. Venerdì 7 chiuderà il cartellone la sfida brianzola Senna-Sidergorla.

Il programma del 10° turno del girone Varese 2

Già giocate Giussano-Leopandrillo 45-69, Cermenate-Saronno 49-67; domani 6 dicembre Inverigo-Lurate (ore 21.30), Alebbio-Veranese (21.15), Albavilla-Mariano (21.30), Antonina Como-Pall. Como (20.45); venerdì 7 Senna-Sidergorla Playground Team.

Classifica del girone Varese 2

Pall. Como, Lurate Caccivio, Inverigo 14; Albavilla, Saronno*, Sidergorla Playground Team 12; Mariano, Antoniana Como 10; Senna, Veranese 8; Alebbio 6; Leopandrillo Cantù*, Giussano 4; SB’83 Cermenate * 2.

(* 1 gara in più).

Risultati del 9° turno d’andata

Sidergorla-Inverigo 50-60, Veranese-Cermenate e67-56, Leopandrillo-Senna 52-67, Mariano-Giussano 57-54, Lurate-Albavilla 88-66, Como-Alebbio 60-48, Saronno-Antoniana 69-66.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU