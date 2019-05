Basket promozione finiti i playout, aperte le semifinali playoff.

Basket promozione Inverigo e Como vincono gara 1 del 2° turno playoff

Entrano nel vivo i playoff del campionato di basket promozione mentre si sono conclusi i playout. Festeggia dopo Senna anche il Leopandrillo Cantù salvo grazie al successo nella bella contro Caronno. Nei playiff buona la prima in semifinale per il Gigante Inverigo e per la Pallacanestro Como che già in settimana giocano il return match che potrebbe regalare loro la finale.

Queste le serie playout

– Leopandrillo 2011 Cantù – A.Dil. Basket Caronno 62-59 gara2 51-61 gara 3 45-40 (serie 2-1).

– Cestistica Borsanese- PolisportivaSenna gara1 48-49, gara 2 65-57, gara 3 64-69 (serie 1-2)

– Pol. Daverio-Alebbio Como gara 1 88-68, gara 2 55-66, gara 3 62-53 (serie 2-1)

5 Fuori Pall. Giussano – Pol. Airoldi gara 1 63-53, gara 2 46-54 gara 3 57-42 (serie 2-1)

Playoff gara 1 di semifinale

Montello-Saronno 65-74 (gara 2 domani 14/5, eventuale bella 16/5)

Inverigo-Gallarate 70-60 (gara2 domani 14/5 ore 21.30, eventuale bella venerdì 17 /5 ore 21.30)

Como-Cardano 67-54 (gara2 16/5 ore 21.15, eventuale bella sabato 18/5 ore 21.15)

Castano-Albizzate 90-95 (gara 2 17/5, eventuale bella il 19/5).

