Basket promozione entra nel vivo la seconda fase.

Basket promozione Inverigo in semifinale con Gallarate da venerdì 10 maggio, Como da domenica con Castano

Sempre più rovente la seconda fase del campionato di basket promozione che gioca i playoff e playout. Proprio nei playout dopo le eliminazione dell’Alebbio Como e la sconfitta in gara due del Senna costretto alla bella dalla Borsenese, a gara3 andrà anche il Leopadrillo Cantù che ieri si è arreso nel return match contro il Caronno per 61-51. E pensare che i canturini erano partiti meglio chiudendo avanti il primo quarto 18-14. Nel secondo quarto, i locali ricuciono e sorpassano. Gara che si mantiene equilibrata e combattuta a tratti anche un pò nervosa vista la posta in palio. Alla fine i locali vincono in volata e costringono i leopandrilli alla bella di venerdì 10 maggio.

Nei playoff stabilite le date delle semifinali che vedranno in campo il Gigante Inverigo contro Gallarate: gara 1 venerdì 10 a Inverigo (ore 21.30) gara 2 a Gallarate martedì 14 (ore 21.30) eventuale bella a Inverigo venerdì 17 (ore 21.30).

Nell’altra parte del tabellone semifinale anche per la Pall. Como che sfiderà il Castano: gara 1 domenica 12 maggio in casa (ore 18.30), gara 2 in trasferta giovedì 16 (ore 21.15) eventuale bella a Como sabato 18 (ore 21.15)

Queste le serie playout

– Cestistica Borsanese- PolisportivaSenna gara1 48-49, gara 2 65-57 (serie 1-1, bella domani 9/5 21:15);

– Pol. Daverio-Alebbio Como gara 1 88-68, gara 2 55-66, gara 3 62-53 (serie 2-1)

– 5 Fuori Pall. Giussano – Pol. Airoldi gara 1 63-53, gara 2 46-54 gara 3 57-42 (serie 2-1)

– Leopandrillo 2011 Cantù – A.Dil. Basket Caronno 62-59 gara2 51-61 (serie 1-1, bella il 10/5 21.30).

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU