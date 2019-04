Basket Promozione anticipo del penultimo turno del girone Varese2.

Basket Promozione oggi big match Playground-Albavilla

L’anticipo del penultimo turno regolare del campionato di Basket Promozione è stato amaro per la Kaire Sport Lurate Caccivio uscita battuta ieri sera dalla tana del Saronno. Dopo un buon avvio i luratesi sono stati costretti sempre ad inseguire. La Kaire ha poi prodotto il massimo sforzo per rientrare e con la sua pressione è tornata sotto fino al -6 (38-32 al 26’), ma un ulteriore parziale di 12-0 del Saronno ha chiuso di fatto ogni speranza ospite. Per i luratesi in evidenza Beretta, Pagani e Rossi. Oggi il programma continua con un interessante Playground-Albavilla sfida che profuma di playoff.

Il tabellino di Saronno – Kaire Sport Lurate 67-46

Parziali: 14-12; 32-20; 50-32

Kaire Sport Lurate: Rossi 8, Rovelli 4, Derudi, Cairoli D 7, Pagani 8, Ragazzo 6, Morandi 1, Cairoli A, Luraschi 2, Beretta 10

Programma del 12° turno di ritorno, penultimo girone Varese2

Ieri martedì 2 aprile Saronno-Lurate 67-46; oggi mercoledì 3 Playground-Albavilla (ore 21.30); domani giovedì 4 Veranese-Inverigo (ore 21.30); venerdì 5 Leopandrillo Cantù-Antoniana (21.15), Senna-Giussano (ore 21.30), Mariano-Cermenate (ore 21.30), Pall. Como-Alebbio Como (ore 21.30). Recupero Lurate-Inverigo il 7 aprile.

Classifica aggiornata girone Varese 2

Inverigo* 34; Albavilla, Lurate Caccivio, Antoniana Como, Pall. Como 32; Sidergorla Playground 30; Mariano, Saronno °28; Veranese26; Alebbio Como 16; Senna; Giussano 14; Leopandrillo Cantù 12; Cermenate 6. (* 1 gara in meno, ° 1 gara in più)

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU