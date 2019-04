Basket Promozione verso l’ultimo turno di stagione regolare girone Varese2.

Basket Promozione domani sera tutte le gare della giornata conclusiva

Ultimi botti nel campionato di Basket Promozione prima del termine della regular season. Un vero e proprio fuoco d’artificio lo ha acceso ad inizio settimana la Kaire Sport Lurate Caccivio vincendo il recupero del 23° turno in casa dove ha battuto la capolista Gigante Inverigo al termine di una bellissima sfida. Da segnalare che Caggio ha sbagliato per gli ospiti il tiro del possibile sorpasso vincete sulla sirena finale lasciando il successo pesante al team locale. Già domani si torna in campo per tutte le gare dell’ultimo turno di stagione regolare.

Il tabellino di Kaire Sport – Gigante Inverigo 53-52

Parziali 13-10;28-23;40-39

Kaire Sport: Rossi 4, Rovelli 6, Cairoli D 13, Pagani 2, Ragazzo 10, Sartori, Morandi 2, Cairoli A 4, Luraschi 8, Beretta 4

Inverigo: Sala, Molteni 4, Meroni, Castoldi 17, Corbetta 3, Ballabio ne, Redaelli 8, Mariani, Riva 3, Caggio 13, Fantechi 4

Risultati del 12° turno di ritorno, penultimo girone Varese2

Saronno-Lurate 67-46, Playground-Albavilla 63-56, Veranese-Inverigo 66-73, Leopandrillo Cantù-Antoniana Como 67-64, Senna-Giussano 54-60, Mariano-Cermenate 69-31, Pall. Como-Alebbio Como 82-48. Recupero Lurate-Inverigo 53-52.

Classifica aggiornata girone Varese 2

Inverigo 36; Kaire Sport Lurate Caccivio, Pall. Como 34; Sidergorla Playground, Albavilla, Antoniana Como 32; Mariano 30; Saronno 28; Veranese 26; 5 FUori Giussano, Alebbio Como 16; Senna, Leopandrillo Cantù 14; Cermenate 6.

Programma del 13° turno di ritorno, ultimo girone Varese2

Domani giovedì 11 aprile: Antoniana Como-Playground (ore 20.45), Inverigo-Giussano (ore 21.30), Cermenate-Leopandrillo Cantù (ore 21.30), Alebbio Como-Mariano (ore 21.15), Albavilla-Senna (ore 21.30), Lurate Caccivio-Pall. Como (ore 21.30), Veranese-Saronno (ore 21.30).

