Basket Promozione si è giocato ad Albavilla quadrangolare preseason.

Basket Promozione Gladiatori secondi, Como terza e Senna quarta

A meno di una settimana dal via del campionato di basket Promozione maschile 2019/20, si è giocato ad Albavilla l’edizione 2019 del Trofeo Pietro Ceolin uno dei tornei preseason diventati più tradizionali sul nostro territorio. Dal 26 al 28 settembre, infatti, la palestra Kennedy di via Porro ha ospitato il quadrangolare con la partecipazione dei Gladiatori Albavilla, Kaire Sport Lurate Caccivio, Pallacanestro Como e Polisportiva Senna Comasco di coach Andrea Maggioni. Il torneo è stato vinto dalla Kaire Sport Lurate che in finalissima ha regolato i locali di Albavilla mentre Como ha vinto la finalina per il terzo posto dopo un overtime contro Senna. Il luratese Ragazzo premiato come miglior realizzatore del torneo con 33 punti.

Questi tutti io risultati

Prima semifinale Albavilla-Senna 59-46

Seconda semifinale Pallacanestro Como-Kaire sport Lurate Caccivio 50-54

Sabato 28 settembre, le due finali

Finale 3°-4° posto Como-Senna 65-57 dts

Finale 1°-2° posto Lurate-Albavilla 65-54

Il tabellino della finale Kaire Sport Lurate – I Gladiatori Albavilla 65 54

I Gladiatori: Bianchi, Bonacina 8, Goretti 3, Galli L., Fumagalli 4, Bertola 8, Rigamonti 5, Galli F. 9, Rizzi, Stillo 17, Mauri, Consonni

Kaire Lurate: Rossi 3, Rovelli 3, Cairoli 8, Villa 4, Rossi 4, Ragazzo 18, Zampieri 13, Rovelli 12, Luraschi 1.

Da settimana prossima al via come detto il campionato.

Questo il 1° turno del girone Varese2: giovedì 3 ottobre Inverigo-Playground Team (ore 21.30), Lurate-Leopandrillo Cantù (21.30), Veranese-Rovello (21.30), Antoniana Como-Senna (21); venerdì 4 Albavilla-Giussano (21.30), Mariano-Alebbio Como (21.30), Villa Guardia-Pall. Como (21.30).

