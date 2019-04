Basket Promozione altri risultati del 1° turno della seconda fase.

Basket Promozione nei playout colpo corsaro del Senna

Dopo il ko subito dal Mariano sul campo del Castano, ieri sera si sono giocate altre due gare di andata dei playoff del campionato di Basket Promozione. Successo casalingo per il Gigante Inverigo che ha battuto il Castronno per 64-60 mentre gara1 negativa per l’Albavilla che a domicilio si è dovuto arrendere al Montello per 70-75. Nei playout partenza lanciata per il Senna che ha sbancato ieri in gara 1 il campo della Borsanese per 48-49.

Questo il tabellone completo del 1° turno dei Playoff

Turbigo Basket-Robur Saronno (andata 28/4 18- ritorno 2/5 21.30 – eventuale bella 5/5 18); Pallacanestro Albavilla-Montello gara1 70-75 (ritorno 23/4 ore 21.30 – eventuale bella 3/5 21.15); Pallacanestro Como- Basket School Tradate (andata 28/4 18.30 – ritorno 2/5 21.15 – eventuale bella 4/5 21.15); Pall. Cuoricino Cardano-Antoniana Como (andata 24/4 21.15 – ritorno 26/4 21.15 – eventuale bella 2/5 21.15); Il Gigante Inverigo -Pall. Castronno gara 1 64-60 (ritorno 23/4 21.30 – eventuale bella 30/4 21.30); G.B. Association Gallarate-Playground Team (andata 23/4 21.30 – ritorno 30/4 21.30 – eventuale bella 4/5 18); Azzurra Castano-Basket S.Ambrogio Mariano gara 1 70-62 (ritorno 3/5 21.30 – eventuale bella 5/5 21:30); Azzurra Lurate Caccivio – Pall. Albizzate (andata 25/4 21.30 – ritorno 30/4 21.15 – eventuale bella 2/5 21:30).

Queste le serie playout

Cestistica Borsanese- PolisportivaSenna gara1 48-49 (ritorno 3/5 21.30 – eventuale spareggio 9/5 21:15); Pol. Daverio-Alebbio Como (andata 26/4 21:00 – ritorno 3/5 21:30 – eventuale spareggio 12/5 20:30); 5 Fuori Pall. Giussano – Pol. Airoldi (andata 30/4 21:30 – ritorno 3/5 21:30 – eventuale spareggio 7/5 21:30); Leopandrillo 2011 Cantù – A.Dil. Basket Caronno (andata 30/4 21:15 – ritorno 7/5 21:30 – eventuale spareggio 10/5 21.30).

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU