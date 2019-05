Basket promozione le semifinali playoff

Basket promozione stasera Inverigo ospita gara 3 contro Gallarate

Entrano nel vivo le serie di semifinale playoff nel campionato di basket Promozione maschile. Per ora si conosce solo il nome di una finalista che è il Saronno che ha eliminato 2-0 il Montello. Ieri sera alla bella è stata costretta la Pallacanestro Como che dopo aver vinto gara1 in casa ha perso gara2 sul campo del Cardano per 60-77: ora la terza partita decisiva della serie è in programma domani sera a Como. Alla bella anche il Gigante Inverigo che stasera in casa si gioca contro Gallarate l’acceso alla finalissima.

Playoff semifinali

Montello-Saronno gara 1 65-74, gara 2 66-68 (serie 0-2)

Gigante Inverigo-Gallarate gara1 70-60, gara2 63-65 (serie 1-1) bella oggi venerdì 17 /5 ore 21.30

Pall. Como-Cardano gara 1 67-54, gara2 60-77 (serie 1-1) bella domani sabato 18/5 ore 21.15

Castano-Albizzate gara 1 90-95 (serie 0-1) gara 2 oggi venerdì 17/5, eventuale bella il 19/5.

