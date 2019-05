Basket Promozione dopo gara 1 della serie finale playoff.

Basket Promozione giovedì 30 i return match per andare alle belle

Si sono aperte male le due serie di finali playoff nel campionato di basket promozione maschile per le due squadre lariane. Sia Pallacanestro Como che Gigante Invergo hanno perso in casa le partite d’esordio entrambe battute in volata e di misura. La Pall. Como in via Giulini si è arresa al forte Saronno per 84-89 e giovedì tornerà in campo ma in trasferta per il return match con l’obiettivo di impattare la serie e tornare a Como per la bella in programma sabato 1 giugno. Medesimo obiettivo anche per Inverigo che persa gara 1 in casa per 59-60 contro Albizzate giovedì 30 sarà in trasferta per provare ad impattare la serie: eventuale gara 3 domenica 2 giugno a Inverigo.

Serie di finale playoff

Pall. Como-Saronno gara 1 84-89 (gara 2 giovedì 30 ore 21.15, eventuale bella a Como sabato 1 giugno ore 21.15) serie 0-1

Gigante Inverigo -Albizzate gara 1 59-60 (gara 2 giovedì 30 ore 21, eventuale bella domenica 2 giugno a Inverigo ore 20) serie 0-1

