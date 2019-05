Basket promozione entra nel vivo la seconda fase.

Basket promozione nei playout gara 1 ok per Leopandrillo, amara per Alebbio

Entra nel vivo la seconda fase del campionato di basket promozione sia nei playoff che nei playout. Nei playoff eliminata 0-2 Albavilla, si è qualificata alle semifinali Invergo che ha vinto la bella con Castronno. Alla bella vanno il Playground Team che ha impattato la serie con Gallarate così come l’Antoniana Como contro Cardano. Costretta alla bella anche Lurate Caccivio battuta nel ritorno dall’Albizzate. Chi deve ancora giocare il retutn match per per sperare nella bella è il Mariano Comense in casa venerdì sera contro Castano. Buona la prima casalinga per la Pall. Como. Nei playout dopo il bel successo all’esordio del Senna, gara1 positiva anche per il Leopandrillo Cantù contro Caronno mentre inciampa in trasferta l’Alebbio Como.

Questo il tabellone completo del 1° turno dei Playoff

Turbigo Basket-Robur Saronno 80-56 (serie 1-0, ritorno 2/5 21.30 – eventuale bella 5/5 18); Pallacanestro Albavilla-Montello gara1 70-75, gara 2 60-73 (serie chiusa 0-2); Pallacanestro Como- Basket School Tradate 65-49 (serie 1-0, ritorno 2/5 21.15 – eventuale bella 4/5 21.15); Pall. Cuoricino Cardano-Antoniana Como gara1 71-57, gara 2 54-73 (serie 1-1, eventuale bella 2/5 21.15); Il Gigante Inverigo -Pall. Castronno gara 1 64-60, gara 2 63-79, gara 3 67-53 (serie chiusa 2-1); G.B. Association Gallarate-Playground Team gara1 74-59, gara 2 63-64 (serie 1-1, bella 4/5 ore 18); Azzurra Castano-Basket S.Ambrogio Mariano gara 1 70-62, (serie 1-0, ritorno 3/5 ore 21 eventuale bella 5/5 ore 21.30); Azzurra Lurate Caccivio – Pall. Albizzate gara1 67-58, gara 2 56-68 (serie 1-1, eventuale bella 2/5 21.30).

Queste le serie playout

Cestistica Borsanese- PolisportivaSenna gara1 48-49 (serie 0-1, ritorno 3/5 21.30 – eventuale spareggio 9/5 21:15); Pol. Daverio-Alebbio Como gara 1 88-68 (serie 1-0, ritorno 3/5 21:30 – eventuale spareggio 12/5 20:30); 5 Fuori Pall. Giussano – Pol. Airoldi gara 1 63-53 (serie 1-0, ritorno 3/5 21:30 – eventuale spareggio 7/5 21:30); Leopandrillo 2011 Cantù – A.Dil. Basket Caronno 62-59 (serie 1-0, ritorno 7/5 21:30 – eventuale spareggio 10/5 21.30).

