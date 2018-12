Basket Promozione si è aperto il 12° turno andata Girone Varese2.

Basket Promozione stasera ben tre derby sotto l’albero

Si è già aperto il 12° turno penultimo d’andata nel girone Varese 2 del campionato di basket Promozione. Sorpresa a Giussano dove martedì sera il Senna, reduce dal colpo contro Inverigo, è caduto per mano del 5 Fuori. Stasera in cartellone tre derby tutti da seguire: Antoniana-Leopandrillo, Cermenate-Mariano e Albavilla-Playground mentre Inverigo vuole tornare alla vittoria in casa contro la Veranese. Rinviato al 28 gennaio il derby lariano Alebbio-Como.

Programma del 12° penultimo turno andata

Giocata martedì 18 dicembre Giussano-Senna 70-64; giovedì 20 Antoniana -Leopandrillo, Inverigo-Veranese, Cermenate-Mariano, Albavilla-Playground, Lurate-Saronno; rinviata al 28 gennaio Alebbio-Pall. Como.

Tutti i risultati dell’ 11° turno andata

Saronno-Alebbio 78-54, Veranese-Lurate 71-64, Antoniana-Mariano 57-55, Leopandrillo-Albavilla 58-51: Senna-Inverigo 62-56, Como-Cermenate 72-48.

Classifica girone Varese 2

Gigante Inverigo, Sidergorla Playground, Pall. Como 16; Lurate Caccivio, Saronno, Antoniana 14; Mariano, Albavilla 12; Veranese, Senna* 10; Alebbio Como 8; Leopandrillo Cantù, Giussano* 6; SB Cermenate 2. (1 gara in più).

