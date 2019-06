Basket promozione giocate gare2 di finali playoff.

Basket promozione salgono Saronno e Albizzate

Finali playoff amarissimi nel campionato di Basket promozione per le due portacolori lariane. Sia Gigante Inverigo che Pallacanestro Como hanno perso le loro serie finali con un secco 2-0 rispettivamente contro l’Albizzate e il Saronno che così salgono in serie D. Il Gigante Inverigo dopo aver perso gara 1 in casa per 59-60, giovedì scorso in gara 2 si è dovuto arrendere per 75-60 rimandando così il sogno di salire in D. Stesso discorso anche per la Pallacanestro Como che persa la prima partita tra le mura domestiche per 84-89, giovedì si è arresa anche nel return match battuta per 71-48 a Saronno. Entrambe le squadre sono state protagoniste di un’ottima stagione e ci riproveranno anche l’anno prossimo.

Finali Playoff

Pallacanestro Como-Saronno gara1 84-89, gara 2 48-71 serie 0-2

Gigante Inverigo-Albizzate gara1 59-60, gara2 60-75 serie 0-2

