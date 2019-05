Basket Promozione seconda gara di finale playoff.

Basket Promozione entrambe devono vincere per rimandare i verdetti alle bella

E’ il giorno della verità nel campionato di Basket Promozione maschile. perchè questa era si giocano le gare di ritorno delle finali playoff con le due squadre lariane, la Pallacanestro Como e il Gigante Inverigo con le spalle al muro.Dopo aver perso entrambe le gare d’esordio in casa, questa sera sono chiamate a vincere per tenere aperta la speranza promozione, impattare la serie e rimandare i verdetti alle belle del weekend. Como dovrà fare l’impresa stasera a Saronno con cui aveva perso per 84-89. La bella è prevista a Como per sabato 1 giugno. Il Gigante invece deve cercare di impattare la serie sul campo di Albizzate corsaro a Inverigo per 59-60. La bella eventuale a Inverigo domenica 2 giugno.

Serie di finale playoff

Saronno- Pall. Como oggi gara 2 giovedì 30 ore 21.15: serie 1-0 ( gara 1 84-89, eventuale bella a Como sabato 1 giugno ore 21.15)

Albizzate-Gigante Inverigooggi gara 2 giovedì 30 ore 21: serie 1-0 (gara 1 59-60, eventuale bella domenica 2 giugno a Inverigo ore 20).

