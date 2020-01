Basket Promozione si apre il 2° turno di ritorno girone Varese2.

Basket Promozione tra giovedì 23 e venerdì 24 le altre gare in cartellone

Si apre questa sera il 2° turno di ritorno del campionato di basket promozione. Nel girone Varese2 dove comanda il Gigante Inverigo da solo in testa, oggi alle ore 21.30 è in programma l’anticipo Giussano-EW Villa Guardia. Tra giovedì 23 e venerdì 24 gennaio il resto delle gare in cartellone tra cui spicca l’interssante Inverigo-ROvello.

Il cartellone del 2° turno di ritorno nel Girone Varese2

Oggi martedì 21 gennaio Giussano-EW Villa Guardia (ore 21.30); giovedì 23 Inverigo-Rovello (ore 21.30), Veranese-Leopandrillo Cantù (ore 21.30), Lurate Caccivio-Senna (ore 21.30), Antoniana-Pall. Como (ore 21); venerdì 24 Alebbio-Playground Team (ore 21.20), Albavilla-S. Ambrogio Mariano (ore 21.30).

Risultati del 1° turno di ritorno nel Girone Varese2

Playground Team-Gigante Inverigo 55-59, Giussano-Albavilla 50-74, Rovello-Veranese 73-50; Leopandrillo-Lurate Caccivio 44-65, Senna-Antoniana 48-42, Alebbio-Mariano 69-58, Pall. Como-EW Villa Guardia np.

Classifica aggiornata del girone Varese 2

Inverigo 20; Albavilla, Lurate Caccivio 18; Pall. Como, Rovello 17; Giussano, Playground, EW Villa Guardia 14; Alebbio, Senna 12; Veranese 10; Antoniana, Sant’Ambrogio Mariano 8; Leopandrillo Cantù 0.



TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU