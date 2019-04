Basket regionale news sulle date finali.

Basket regionale gli appuntamenti decisivi per le squadre maschili e femminili

Il comitato Fip lombardo ha diramato le date delle fasi finali dei principali campionati del basket regionale 2018/19 che vedono coinvolte anche molte squadre e società della provincia di Como. Avvicinandosi la fine delle fasi a gironi dei campionati giovanili regionali, si comunicano le date entro le quali dovranno essere tassativamente disputate le gare dei turni eliminatori.

Promozione Maschile

PLAY-OFF

1° turno: Andata / ritorno ed eventuale spareggio entro il 5/5/2019

2° turno: Andata / ritorno ed eventuale spareggio entro il 19/5/2019

Finali: Andata / ritorno ed eventuale spareggio entro il 2/6/2019

PLAY-OUT

Turno unico: Andata / ritorno ed eventuale spareggio entro il 12/5/2019

Under 20 Maschile

1° turno: fra il 29/4 e il 2/5

2° turno: fra il 6/5 e il 9/5

3° turno: fra il 13/5 e il 16/5

4° turno: fra il 20/05 e il 23/05

Under 18 Maschile

1° turno: fra il 29/4 e il 2/5

2° turno: fra il 6/5 e il 9/5

3° turno: fra il 13/5 e il 16/5

4° turno: fra il 20/05 e il 23/05

5° turno: fra il 27/05 e il 30/05

Under 16, Under 15, Under 14 e Under 13 Maschile

1° turno: entro il 28/4

2° turno: entro il 5/5

3° turno: entro il 12/5

4° turno: entro il 19/5

5° turno: entro il 26/5

Under 20 Femminile

Andata quarti: fra il 29/4 e il 2/5

Ritorno quarti: fra il 6/5 e il 9/5

Andata semifinali: fra il 13/5 e il 16/5

Ritorno semifinali: fra il 20/05 e il 23/05

Under 18 Femminile

TABELLONE GOLD

Ottavi di finale: entro il 30/04

Quarti di finale: entro il 14/05

Semifinali: entro il 28/05

TABELLONE SILVER

Ottavi di finale: entro il 07/05

Quarti di finale: entro il 14/05

Semifinali: entro il 21/05

Under 16, Under 14 e Under 13 Femminile

TABELLONE GOLD

Ottavi di finale: entro il 28/04

Quarti di finale: entro il 12/05

Semifinali: entro il 26/05

TABELLONE SILVER

Ottavi di finale: entro il 5/05

Quarti di finale: entro il 12/05

Semifinali: entro il 19/05

