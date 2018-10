Basket serie C il weekend delle lariane.

Basket serie C domenica Erba e Rovello in posticipo

Weekend interessante per le squadre lariane impegnate nei campionati di basket serie C. Nel Gold domani sera turni casalinghi per Cantù e Cermenate mentre Erba giocherà in casa domenica. Nel Silver posticipo domenicale anche per la capolista Rovello ospite del Social Osa.

Serie C Gold: Cantù e Cermenate per il riscatto.

Domani sera turni casalinghi per il Gorla Cantù e la Virtus Cermenate che cercano riscatto rispettivamente contro Nervianese e Milanotre Basiglio. Domenica in casa anche Le Bocce Erba che ospiterà il temibile Busto Arsizio.

Programma del 6° turno

Sabato 27 Mortara-Cislago, Cermenate-Milanotre Basiglio (ore 21), Gorla Cantù-Nervianese (ore 21), Gallarate-Robur Saronno, Gazzada Schianno-Opera; domenica 28 Le Bocce Erba-Busto Arsizio (ore 18).

Classifica girone Ovest

Gazzada Schianno, Robur Saronno, Arcisate Valceresio 8; Mortara, Milanotre Basiglio , Nervianese, Busto Arsizio 6; Gorla Cantù 4; Le Bocce Erba, Virtus Cermenate, Gallarate, Cislago 2; Opera 0.

Serie C Silver:; Rovello sfida Social Osa per il poker

Turno domenicale per la capolista Allianz Rovello Porro di scena sul campo del Social Osa per centrare il poker vincente e mantenere il primato del girone B.

Programma del 5° turno

Venerdì 26 Vimercate-Morbegno, Virtus Terno Isola-Posal Sesto; sabato 28 Ebro-Soul Basket; domenica 28 Villasanta-Basketown, Calolziocorte-Bocconi, Busnago-Milanotre Basiglio, Rondinella Sesto-Mia Lentate, Social Osa-Allianz Rovello (ore 20.15)



Classifica girone B

Allianz Rovello Porro, Calolziocorte 8; Bocconi Milano, Busnago 6; Mia Lentate, Soul Basket, Posal Sesto, Rondinella Sesto, Basketown, Ebro Basket, Social Osa 4; Villasanta, Milanotre Basiglio, Vimercate, Morbegno 2; Virtus Terno Isola 0.

